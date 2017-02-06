В Карелии по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту распространения коллекторами сфабрикованных порнографических материалов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Петрозаводска изучила зарегистрированные в полиции материалы проверки по обращению местной жительницы о совершении в отношении нее противоправных действий со стороны коллекторов. Установлено, что в январе 2017 года неустановленные лица после неоднократных телефонных звонков заявительнице с требованием погасить задолженность по кредиту, взятому другим человеком, сфабриковали фотографии порнографического характера с ее изображением и распространили их в Интернете.

По требованию прокурора органом дознания по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о клевете.

При изучении материалов уголовного дела прокуратура усмотрела в действиях коллекторов также признаки преступления, предусмотренного статьей 242 Уголовного кодекса РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»), в связи с чем направила в полицию постановление об уголовном преследовании виновных лиц по указанной статье.

В настоящий момент дополнительно возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, означающему совершение указанного преступления с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет).



Уголовные дела соединены в одно производство и направлены прокурором для дальнейшего расследования сотрудниками Следственного комитета РФ.