В январе 2017 года 22% россиян считали, что рубль через год вырастет по отношению к доллару, а треть, что курс не изменится. Еще 23% полагали, что рубль ослабнет к доллару через год, отмечается в обзоре ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения».



79% опрошенных сказали, что считают рубль лучшей валютой для сбережений, доллар выбрали 15% (еще 7% затруднились с ответом). При этом большинству россиян (72%) за последний месяц не удалось отложить что-нибудь после расходов на текущие нужды. 54% считают, что сейчас неблагоприятная ситуация для инвестиций. А если бы появилась сумма, равная двум месячным доходам семьи, 46% предпочли бы потратить ее на текущие нужды, 50% отложили бы деньги.

Из инструментов сбережений 41% выбирают вклад в банке, 25% считают, что лучше хранить наличные.