Банки группы ВТБ снизили процентные ставки по ипотеке на приобретение квартир в новостройках на 0,6 процентного пункта.

Обновленная базовая процентная ставка составляет 12,5% годовых. При этом при получении кредита от ВТБ 24 на квартиру площадью 65 кв. м и более ставка уменьшится на 1 п.п. до 11,5% годовых. В ВТБ Банке Москвы предусмотрено снижение ставки для определенных категорий заемщиков: для учителей, врачей, госслужащих, клиентов ключевых агентств недвижимости и застройщиков.



«В течение недели банк сначала повысил ставки по всем ипотечным кредитам и одновременно ввел акцию по снижению процента по ипотеке для больших квартир, теперь уменьшил ставку по «первичке». До указанных изменений ставка составляла 12,6% годовых. Не совсем понятны такие скорые изменения условий», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Сумма кредита — от 600 тыс. до 60 млн рублей, срок — не более 30 лет, минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости приобретаемого жилья. При отказе от личного страхования ставка увеличивается на 1 п.п.





ВТБ 24 ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. До конца 2017 года планируется присоединение ВТБ 24 к ВТБ. По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3 148,75 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 295,76 млрд, кредитный портфель — 1 827,16 млрд, обязательства перед населением — 2 103,52 млрд.