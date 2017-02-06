Банки группы ВТБ снизили процентные ставки по ипотеке на приобретение квартир в новостройках на 0,6 процентного пункта.

Обновленная базовая процентная ставка составляет 12,5% годовых. При этом при получении кредита от ВТБ 24 на квартиру площадью 65 кв. м и более ставка уменьшится на 1 п.п. до 11,5% годовых. В ВТБ Банке Москвы предусмотрено снижение ставки для определенных категорий заемщиков: для учителей, врачей, госслужащих, клиентов ключевых агентств недвижимости и застройщиков.

«В течение недели банк сначала повысил ставки по всем ипотечным кредитам и одновременно ввел акцию по снижению процента по ипотеке для больших квартир, теперь уменьшил ставку по «первичке». До указанных изменений ставка составляла 12,6% годовых. Не совсем понятны такие скорые изменения условий», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Сумма кредита — от 600 тыс. до 60 млн рублей, срок — не более 30 лет, минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости приобретаемого жилья. При отказе от личного страхования ставка увеличивается на 1 п.п.

ВТБ 24 ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. До конца 2017 года планируется присоединение ВТБ 24 к ВТБ.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3 148,75 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 295,76 млрд, кредитный портфель — 1 827,16 млрд, обязательства перед населением — 2 103,52 млрд.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9 462,04 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 017,82 млрд, кредитный портфель — 4 933,81 млрд, обязательства перед населением — 534,11 млрд.