Банк «Енисей» не исполнил обязательства по второй части сделки РЕПО в размере 591,1 млн рублей, сообщается в материалах Московской биржи. К банку применена мера ответственности — вынесено официальное предупреждение.



Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру отмечает, что неисполнение банком обязательств по сделкам РЕПО может происходить либо за счет кредитной организации, либо за счет ее клиента. Из материалов Московской биржи следует, что банк не исполнил вторую часть сделки РЕПО за свой счет.

В пятницу, 3 февраля, рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Енисей» до уровня «C+» и сохранило «негативный» прогноз по рейтингу. Ключевым фактором, обусловившим понижение рейтинговой оценки банка, стало нарушение его операционной деятельности (25 января ЦБ ввел запрет на проведение операций по счетам и вкладам в «Енисее»; 31 января банк ввел ограничения на выдачу средств вкладчикам). «Агентство оценивает как высокий риск дефолта по обязательствам банка, что обусловливает «негативный» прогноз по рейтингу», — говорится в релизе.

С 1 февраля банк «Енисей» был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).