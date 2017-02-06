Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности саранского КС Банка на уровне «B++», прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в релизе агентства, основными факторами, оказавшими положительное влияние на рейтинговую оценку, выступили сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном временном горизонте и низкий уровень просроченной задолженности на балансе (0,5% в общем объеме ссудной задолженности на 1 января 2017 года). Кроме того, положительно на рейтинг повлияли приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля банка и низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах. Поддержку рейтингу также оказали сильные конкурентные позиции банка на рынке Мордовии (в том числе по причине широкого охвата структурными подразделениями основного региона деятельности) и низкий уровень принимаемых валютных рисков.

Ключевым фактором, оказывающим негативное влияние на рейтинговую оценку, по-прежнему выступает низкий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 января — 10,8%, Н1.2 составляет 7,7%). «В конце декабря 2016 года уставный капитал банка был увеличен, однако, учитывая недостаточно консервативную политику резервирования (на 1 января 2017 года дельта между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования составила около 1 процентного пункта), этот факт, по нашему мнению, не окажет существенного позитивного влияния на нормативы достаточности капитала банка в среднесрочной перспективе», — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков.



Кроме того, среди основных факторов, негативно влияющих на рейтинговую оценку, отмечаются высокая зависимость банка от средств физических лиц как основного источника фондирования при их низкой географической диверсификации и низкие показатели рентабельности (за 2016 год ROE по прибыли после налогообложения без учета СПОД — 2,9%). Давление на рейтинг также оказали высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество и иными низколиквидными активами и узкий спектр источников дополнительной ликвидности банка.