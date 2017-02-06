АО «Татсоцбанк» — средний по размеру активов региональный банк. Специализируется преимущественно на обслуживании и кредитовании промышленных предприятий и организаций (в том числе ряда местных оборонных предприятий). База фондирования умеренно диверсифицирована, значимыми источниками финансирования деятельности выступают собственные средства и остатки на расчетных счетах и депозитах юридических лиц.

В настоящее время банк полностью контролируется семьей экс-губернатора Амурской области Николая Колесова. Члены семьи участвуют в капитале банка как напрямую, так и через АО «Завод Элексон», которому принадлежит 48,75% акций банка. В общей сложности самому Николаю Колесову принадлежит 27,28% акций в банке, его сыну и депутату Казанской городской Думы, президенту и владельцу группы «КАН-Авто» (автодилер) Александру Колесову — 27,23%. Дочери Николая Колесова, занимающей пост председателя правления банка и генерального директора завода «Элекон» Анастасии Колесовой принадлежит 28,48%. Владельцем еще 12,19% акций банка выступает Сергей Филатов, 4,8% акций принадлежит акционерам-миноритариям АО «Завод Элекон».

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 25,42 млрд рублей (143-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,37 млрд, кредитный портфель — 9,58 млрд, обязательства перед населением — 4,65 млрд.