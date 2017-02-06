Банк «Интеза» изменил ставки по депозитам.

«Классика» (от 30 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два или три года, от 300 долларов на три, шесть, девять месяцев, один, полтора или два года) в рублях привлекается под 6,5—8%, в долларах — под 0,8—1,8% (ранее — под 7,5—8,5% и 0,6—1,3% соответственно), а при открытии вклада онлайн (от 30 тыс. рублей, 300 долларов на три, шесть месяцев, один, полтора или два года) в рублях — под 7,55—8,25%, в долларах — под 0,9—1,9% годовых (прежде — под 8—8,75% и 0,6—1,35%). Выплата процентов производится по окончании срока договора.

«Ежемесячный урожай» (от 30 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два или три года, от 300 долларов на три, шесть, девять месяцев, один, полтора или два года) в рублях оформляется под 5,5—7,5%, в долларах — под 0,7—1,5% (до этого — под 7,2—8% и 0,5—1,2%), а «Ежемесячный урожай онлайн» (от 30 тыс. рублей, 300 долларов на три, шесть, девять месяцев, один или полтора года) в рублях — под 6,75—7,75%, в долларах — под 0,8—1,6% годовых (вместо 7,5—8,25% и 0,5—1,25%). Выплата процентов производится ежемесячно на отдельный счет.

«Новая вершина» (от 50 тыс. рублей на девять месяцев) предусматривает три периода начисления процентов. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств снизилась с 9% до 8,34%. Проценты ежеквартально причисляются к сумме депозита.

Пополнение предусмотрено для «Ежемесячного урожая» и «Ежемесячного урожая онлайн».