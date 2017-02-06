Оплатить задолженность по исполнительным производствам можно во всех салонах «Евросети». Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов в понедельник, 6 февраля, уточнив, что услуга доступна с декабря 2016 года.

«Теперь задолженность по исполнительным производствам, к примеру штрафы ГИБДД, налоги, алименты и другие виды обязательных платежей, можно оплатить наличными на кассе любого салона связи «Евросеть». Для осуществления оплаты не нужен паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Достаточно назвать кассиру номер исполнительного производства, задолженность по которому необходимо оплатить, а также фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона. Кассир в течение нескольких минут проведет платеж и выдаст кассовый чек, который важно сохранить. Погасить задолженность можно как полностью, так и частично, как в будни, так и в выходные дни», — говорится в сообщении ФССП.



В ведомстве напомнили, что произвести оплату также можно электронными деньгами или с помощью банковских карт на его официальном сайте.