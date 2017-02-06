Банк «Оранжевый» уменьшил ставки по двум вкладам.
«Премиальный процент плюс» (от 10 тыс. рублей на два года) предусматривает четыре периода начисления процентов. Средняя ставка за полный срок размещения средств снизилась с 8,5% до 8,28% годовых.
«Можно все» (от 2 тыс. долларов на полтора года) размещается под 0,5—1% вместо 1—1,5% годовых.
Проценты по данным депозитам выплачиваются ежемесячно на отдельный счет. Предусмотрен прием дополнительных взносов.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 6,22 млрд рублей (282-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,60 млрд, кредитный портфель — 3,87 млрд, обязательства перед населением — 4,10 млрд.