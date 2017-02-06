Банк «Оранжевый» уменьшил ставки по двум вкладам.

«Премиальный процент плюс» (от 10 тыс. рублей на два года) предусматривает четыре периода начисления процентов. Средняя ставка за полный срок размещения средств снизилась с 8,5% до 8,28% годовых.

«Можно все» (от 2 тыс. долларов на полтора года) размещается под 0,5—1% вместо 1—1,5% годовых.

Проценты по данным депозитам выплачиваются ежемесячно на отдельный счет. Предусмотрен прием дополнительных взносов.