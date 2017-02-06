Банк «Оранжевый» уменьшил ставки по двум вкладам.

«Премиальный процент плюс» (от 10 тыс. рублей на два года) предусматривает четыре периода начисления процентов. Средняя ставка за полный срок размещения средств снизилась с 8,5% до 8,28% годовых.

«Можно все» (от 2 тыс. долларов на полтора года) размещается под 0,5—1% вместо 1—1,5% годовых.

Проценты по данным депозитам выплачиваются ежемесячно на отдельный счет. Предусмотрен прием дополнительных взносов.

Банк Оранжевый ООО «Банк «Оранжевый» — небольшое по ключевым финансовым показателям кредитное учреждение с головным офисом в Санкт-Петербурге. Бизнес банка в 2000-х годах был тесно связан с целлюлозно-бумажной корпорацией «Илим Палп». Основные направления деятельности банка — кредитование юридических лиц и населения, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение во вклады средств частных лиц. На текущий момент банк контролируется бывшим топ-менеджером «Илим Палп Энтерпрайз»* Станиславом Патенко (100%).

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 6,22 млрд рублей (282-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,60 млрд, кредитный портфель — 3,87 млрд, обязательства перед населением — 4,10 млрд.