Абсолют Банк с 6 февраля запускает детскую программу «До 18 и младше». Линейка рассчитана преимущественно на родителей и включает вклад, страховку и карту платежной системы Visa, уточняется в сообщении банка.
В частности, клиенты Абсолют Банка могут открыть на имя своего ребенка любой срочный вклад из действующей линейки либо специальный вклад «Детский». Депозит может оформить законный представитель ребенка, предъявив его свидетельство о рождении. Самостоятельно оформить такой вклад в Абсолют Банке может и клиент в возрасте от 14 до 18 лет при предъявлении паспорта, напоминают в банке.
Страховой продукт «Здоровье под защитой» в рамках детской программы позволяет клиентам Абсолют Банка застраховать своего ребенка на год от риска несчастных случаев и их последствий. Максимальный размер страховых выплат — 700 тыс. рублей. Минимальная стоимость страхового продукта — 1,6 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках программы клиенты могут открыть для ребенка в возрасте десяти лет и старше дополнительную карту платежной системы Visa категории Electron/Classic/Gold/Platinum/Infinite либо карту Visa Electron, Instant Issue в качестве основной карты для детей в возрасте от 14 лет.
«В настоящее время в банках разработано много самых разных продуктов, которые в том числе могут использоваться для финансовой защиты детей, но многие клиенты не до конца понимают их преимущества для ребенка. По этой причине мы решили запустить отдельную программу, где будут представлены три основных инструмента для младших членов семьи, — поясняет директор департамента частного банковского бизнеса Абсолют Банка Евгений Сафонов. — Удобство нашего предложения заключается в том, что родитель может воспользоваться одним продуктом или сразу тремя в зависимости от своих финансовых возможностей и целей».
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года. С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк».На текущий момент структуры НПФ «Благосостояние» контролируют около 75% в Абсолют Банке через ПАО «Объединенные кредитные системы», Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал» принадлежит 5,42%, прочим акционерам — 19,6%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 267,84 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,30 млрд, кредитный портфель — 136,94 млрд, обязательства перед населением — 73,99 млрд.