Абсолют Банк с 6 февраля запускает детскую программу «До 18 и младше». Линейка рассчитана преимущественно на родителей и включает вклад, страховку и карту платежной системы Visa, уточняется в сообщении банка.

В частности, клиенты Абсолют Банка могут открыть на имя своего ребенка любой срочный вклад из действующей линейки либо специальный вклад «Детский». Депозит может оформить законный представитель ребенка, предъявив его свидетельство о рождении. Самостоятельно оформить такой вклад в Абсолют Банке может и клиент в возрасте от 14 до 18 лет при предъявлении паспорта, напоминают в банке.

Страховой продукт «Здоровье под защитой» в рамках детской программы позволяет клиентам Абсолют Банка застраховать своего ребенка на год от риска несчастных случаев и их последствий. Максимальный размер страховых выплат — 700 тыс. рублей. Минимальная стоимость страхового продукта — 1,6 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках программы клиенты могут открыть для ребенка в возрасте десяти лет и старше дополнительную карту платежной системы Visa категории Electron/Classic/Gold/Platinum/Infinite либо карту Visa Electron, Instant Issue в качестве основной карты для детей в возрасте от 14 лет.



«В настоящее время в банках разработано много самых разных продуктов, которые в том числе могут использоваться для финансовой защиты детей, но многие клиенты не до конца понимают их преимущества для ребенка. По этой причине мы решили запустить отдельную программу, где будут представлены три основных инструмента для младших членов семьи, — поясняет директор департамента частного банковского бизнеса Абсолют Банка Евгений Сафонов. — Удобство нашего предложения заключается в том, что родитель может воспользоваться одним продуктом или сразу тремя в зависимости от своих финансовых возможностей и целей».