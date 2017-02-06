Потребительские цены в России в январе 2017 года выросли на 0,6% против роста на 0,4% в декабре 2016 года, сообщили в Росстате.

В годовом исчислении инфляция замедлилась до 5% с 5,4% по итогам декабря. В январе прошлого года индекс потребцен был на уровне 1%.

«В январе среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции существенно выросли цены на свежие помидоры и огурцы — на 23,4% и 20,8% соответственно, виноград — на 11,3%, лук репчатый — на 6,8%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 7,9%, сухофрукты — на 0,6%», — отметили в ведомстве.



В январе значительнее всего цены выросли в Севастополе — на 2% (где продукты питания стали дороже на 2,2%, услуги — на 3,9%) и Калининградской области — на 1,4% (в результате удорожания продуктов питания на 3,2%).

В Москве инфляция за месяц составила 0,8%, в Санкт-Петербурге — 1,3%.