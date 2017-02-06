Почта Банк и Фонд развития Дальнего Востока планируют в середине 2017 года запустить социальную программу для владельцев «дальневосточного гектара», сообщил глава банка ВТБ Андрей Костин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о льготном кредитовании на цели обустройства граждан на Дальнем Востоке.

«Это небольшие кредиты размером от 300 до 500 тысяч рублей, которые будут выдаваться по льготной ставке, которая будет примерно 8—10%, не выше. (Кредиты. — Прим. ред.) будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники. Считаем, что это будет серьезным подспорьем для развития этой программы», — сказал Костин.

С 1 февраля 2017 года заявку на получение «дальневосточного гектара» может оставить любой гражданин России, раньше эта возможность была доступна только жителям Дальневосточного федерального округа. По данным Минвостокразвития, 50,93 тыс. человек уже подали заявки на получение «дальневосточного гектара».

Получатели «дальневосточного гектара» смогут брать кредит под 8% годовых Фонд развития Дальнего Востока совместно с Почта Банком для владельцев «дальневосточного гектара» разрабатывают программу поддержки для приобретения товаров, необходимых для обустройства на полученной земле, под 8% годовых, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.