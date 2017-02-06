Банк ВТБ ожидает положительной динамики на рынке ипотечного кредитования, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава банка Андрей Костин.

«Считаем, что в этом году динамика будет такой же положительной. Ожидаем на уровне не менее 10% даже несмотря на то, что в этом году уже не будет действовать программа государственной поддержки ипотеки. Мне кажется, процесс уже запущен, будет развиваться достаточно успешно», — сказал Костин, отвечая на вопрос, как может пойти работа по ипотеке в текущем году.

По его словам, прошлый год оказался успешным для рынка ипотеки.

«Год был достаточно успешным, и если говорить по ипотеке, то общий объем выданных ипотечных кредитов у нас вырос на 15%, а количество выдаваемых кредитов в принципе — даже на 40%», — отметил глава банка ВТБ.

Он подчеркнул, что ставки по ипотеке вернулись к докризисному уровню. «Важно сказать, что ставки по ипотечным кредитам вернулись на уровень, который был до 2014 года, то есть они довольно серьезно снизились. В конце первого квартала текущего года мы планируем, что наш ипотечный портфель достигнет важной символической цифры в 1 трлн рублей», — заключил Костин.