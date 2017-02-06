Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности краснодарского банка «Новопокровский» на уровне «A(III)». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный».

Поддержку рейтингу оказывают наличие значительного запаса ликвидности и хорошая операционная эффективность деятельности банка, указывают аналитики. В качестве позитивных факторов выделены высокое качество портфеля выданных гарантий, высокая ликвидность и хорошее качество портфеля ценных бумаг, а также низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.

Изменение прогноза по рейтингу в первую очередь обусловлено признаками недостаточно консервативной кредитной политики банка: за период с 1 июля 2016 года по 1 января 2017-го портфель корпоративных ссуд, выступающий основным доходным активом, вырос на 20%, при этом концентрация активов на объектах крупного риска увеличилась с 59% до 82%, а имущественная обеспеченность ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов (размещенных депозитов) сократилась с 77% до 48%. В среднесрочной перспективе агентство ожидает частичного обесценения новых крупных кредитов, в частности выданных банком заемщикам из строительной отрасли, что окажет дополнительное давление на капитал и финансовый результат. Отчасти это компенсируется планируемой в краткосрочной перспективе докапитализацией, что позволило подтвердить рейтинг на текущем уровне.



Давление на рейтинг продолжают оказывать зависимость ресурсной базы банка от средств физических лиц как основного источника фондирования и существенная концентрация пассивов на привлеченных от крупнейшей группы кредиторов средствах, отмечается в релизе RAEX.