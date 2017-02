Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство «МегаФона» о покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Одобрили», — сказали в ФАС, отвечая на соответствующий вопрос.

Сейчас владельцем этого пакета акций Mail.ru Group является USM Holdings Алишера Усманова. Он владеет им через New Media and Technology Investment L. P., New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. Также в числе акционеров Mail.ru — южноафриканский медиахолдинг Naspers (владеет 12,5% голосов и 27,6% уставного капитала) и китайская телекоммуникационная компания Tencent c 3,3% голосов и 7,4% капитала.

USM Holdings контролирует и «МегаФон» — ему принадлежит 56,32% оператора.

Акционеры «МегаФона» одобрили покупку акций Mail.ru Group Акционеры «МегаФона» на внеочередном собрании 20 января одобрили сделку по покупке пакета акций Mail.ru Group.