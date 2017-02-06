Возможность проведения санации проблемного банка «Пересвет» пока остается под вопросом. Как рассказал РБК источник, близкий к банку, за процедуру конвертации требований кредиторов к «Пересвету» в субординированные облигации в рамках потенциальной процедуры bail-in на обсуждаемых условиях (на 15 лет по ставке 0,51% годовых) пока высказались кредиторы, сосредоточившие у себя около 71 млрд рублей требований к банку. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к кредиторам «Пересвета».



В рамках полного или частичного bail-in в спасении банка участвуют не только государство и банк-санатор, но и кредиторы проблемной кредитной организации, разметившие в ней средства на счетах и депозитах, а также держатели облигаций. Конвертируя свои требования к банку в субординированные облигации, они замораживают свои средства в нем, одновременно увеличивая его капитал и тем самым способствуя оздоровлению. Как ранее писал РБК, конвертировать планируется средства кредиторов с требованиями к банку объемом от 500 млн рублей, при этом обменять на субординированный долг планируется 85—90% от их требований, а остальное им вернут денежными средствами. Размер помощи ЦБ станет понятен, после того как появится определенность с общим объемом долгов, готовых к конвертации.

Проблема в том, что масштаб потенциальной конвертации в 71 млрд рублей, на которую готовы пойти кредиторы «Пересвета», недостаточен для закрытия дыры в балансе банка, указывают собеседники РБК. Согласно ранее одобренным акционерами «Пересвета» условиям выпуска субординированных облигаций, в которые и предполагается конвертировать требования кредиторов, необходимый объем конвертации — 125 млрд рублей; 71 млрд рублей — это 56,8% требуемой суммы.

Как ранее сообщал РБК, если нужного для bail-in объема требований кредиторов, согласных на заморозку своих средств через конвертацию не наберется, ЦБ со своей стороны финансирования не предоставит и санация окажется под вопросом. Впрочем, как пояснил один из банкиров из числа кредиторов банка, жесткого требования собрать согласие кредиторов на все 125 млрд рублей требований для конвертации в субординированные облигации нет. Необходимо получить согласие держателей 70% долга «Пересвета», пояснил он. Это равнозначно объему требований в 87,5 млрд рублей. «Тогда будет обычная процедура санации с использованием еще и средств ЦБ. Ожидается, что регулятор выделит не более 20—30 млрд рублей, остальную часть дыры закроют кредиторы», — уточнил он.

Впрочем, несмотря на недостаточную на текущий момент готовность кредиторов спасать банк вместе с ЦБ, шансы на его санацию сохраняются. Как выяснил РБК, пока не все кредиторы получили предложение об участии в данной схеме оздоровления банка. По данным отчетности банка «Пересвет», на его счетах размещали средства структуры «Интер РАО» и «РусГидро». Кроме того, как ранее писал РБК, облигации банка «Пересвет» активно покупали банки и крупные пенсионные фонды. В числе крупнейших держателей долга «Пересвета» называли группу «Открытие», РСХБ, Татфондбанк, банк «Зенит», Совкомбанк, структуры Бинбанка и О1. В РСХБ сообщили, что банк рассмотрит предложенные варианты после получения предложения о реструктуризации долга или способа санации «Пересвета». Источник, близкий к О1, также сообщил, что группа не получала предложения конвертировать облигации «Пересвета» в субординированный долг. Кредиторы, согласившиеся неофициально побеседовать с РБК, не привели объяснений, почему не все получили предложение по участию в bail-in «Пересвета». В «Открытии» и «Зените» отказались от комментариев, в остальных кредитных организациях не ответили на запрос РБК. В пресс-службе «РусГидро» также отказались от комментариев.

Представитель ЦБ также не стал комментировать ситуацию, сославшись на то, что регулятор традиционно не комментирует действующие кредитные организации.