Группа компаний Assist изучила статистику онлайн-платежей по банковским картам за прошедший год. Использованы данные более чем 30 млн онлайн-платежей, совершенных российскими покупателями в различных интернет-магазинах и сервисах, с которыми работает провайдер электронных платежей Assist.

Как отмечается в обзоре компании, в 2016 году, как и годом ранее, продолжала увеличиваться доля онлайн-платежей, совершенных с карт Сбербанка. В 2016 году на долю Сбербанка пришлось 65% от общего числа всех платежей, совершенных в Интернете (год назад — 61%). На долю держателей банковских карт ВТБ 24 пришлось 6% онлайн-трансакций, 5% и 4% заняли Альфа-Банк и Тинькофф Банк соответственно, а доля карт каждого из остальных банков составляет 2% и менее. В прошедшем году доля платежей с участием карт Тинькофф Банка увеличилась на 1 процентный пункт (в 2015-м было 3%), доля онлайн-платежей по картам Ситибанка уменьшилась с 2% до 1%.

В денежном выражении доля Сбербанка в общей совокупности онлайн-платежей занимает 55%, по отношению к прошлому году рост составил 5 п. п. На 1 п. п. уменьшились доли Альфа-Банка и Ситибанка (до 7% и 2% соответственно). Не изменились доли ВТБ 24, Тинькофф Банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка (6%, 4%, 3% и 2% соответственно).

Клиенты ведущих российских банков в 2016 году в целом очень активно пользовались картами для оплаты товаров и услуг онлайн: трансакционный оборот по всем банкам вырос на 47%, рублевый — на 41%. Наиболее заметную динамику продемонстрировали платежи по картам Тинькофф Банка: в 2016 году его клиенты совершили на 69% больше онлайн-платежей, чем в 2015 году, при этом объем трансакций в рублях вырос на 59%. Владельцы карт Сбербанка и банка «Санкт-Петербург» в прошедшем году также чаще, чем в 2015-м, расплачивались онлайн: число трансакций выросло на 57% и 52% соответственно, оборот в денежном выражении — на 55% и 44%. В свою очередь по картам «Русского Стандарта» количество онлайн-платежей упало на 10%, а их объем сократился на 14%.

Средняя величина одного онлайн-платежа по банковской карте в 2016 году составила 2 869 рублей. Из крупнейших банков самый небольшой средний платеж приходится на Сбербанк — 2 429 рублей. Клиенты Ситибанка в среднем оплачивают товары и услуги в Интернете на сумму 5 225 рублей за один платеж.



По картам Visa и MasterCard осуществляется 58% и 41% онлайн-платежей в денежном выражении. На карты American Express в 2016 году пришлось 0,4%, на «Мир» — 0,01%, на Diners Club и JCB — в совокупности не более 0,002% в рублях. В минувшем году карты «Мир» стали принимать к оплате на своих сайтах такие крупные участники рынка e-commerce, как Ozon, Ozon.Travel, Allsoft, Otto, Bonprix, Quelle и другие компании, но покупатели пока не очень активно расплачиваются ими: так, в декабре 2016 года доля оплат по картам национальной платежной системы составила 0,04% в рублях и 0,02% от общего числа онлайн-трансакций, отмечают в Assist.