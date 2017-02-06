Банк Казани приступил к выпуску «Пенсионной» и «Классической» дебетовых карт платежной системы «Мир». «Пенсионная» карта выпускается и обслуживается бесплатно. Плата за услугу СМС-информирования не взимается.
«Стоит обратить внимание, что на остаток собственных средств на картсчете начисляются проценты в размере 7% годовых. Данную карту можно оформить при предъявлении пенсионного удостоверения», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.
Что касается «классической» карты, то ежегодная стоимость обслуживания по ней составляет 300 рублей. Услуга СМС-информирования предоставляется платно — в размере 39 рублей в месяц.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах других кредитных организаций по картам не взимается.
Срок действия пластика — три года.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 14,11 млрд рублей (190-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,70 млрд, кредитный портфель — 9,79 млрд, обязательства перед населением — 6,12 млрд.