Банк Казани приступил к выпуску «Пенсионной» и «Классической» дебетовых карт платежной системы «Мир». «Пенсионная» карта выпускается и обслуживается бесплатно. Плата за услугу СМС-информирования не взимается.

«Стоит обратить внимание, что на остаток собственных средств на картсчете начисляются проценты в размере 7% годовых. Данную карту можно оформить при предъявлении пенсионного удостоверения», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.

Что касается «классической» карты, то ежегодная стоимость обслуживания по ней составляет 300 рублей. Услуга СМС-информирования предоставляется платно — в размере 39 рублей в месяц.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах других кредитных организаций по картам не взимается.

Срок действия пластика — три года.