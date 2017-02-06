Несмотря на жалобы страховщиков об убыточности ОСАГО, большинство компаний остаются в прибыли, оказывая данную услугу автовладельцам. К такому выводу пришли эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», составившие на основе данных Банка России рэнкинг 20 крупнейших страховщиков ОСАГО по итогам III квартала 2016 года.

Как уточняется, на 20 компаний, вошедших в рэнкинг, приходится 89,8% всех собранных страховых премий по ОСАГО за девять месяцев прошлого года. Лидерство на рынке как по объему премий, так и по выплатам сохраняет «Росгосстрах», на долю которого пришлось 24,4% от всех собранных премий и 42,3% от всех компенсационных выплат.

За указанный период сегмент ОСАГО был убыточным для «Росгосстраха»: объем страховых выплат превысил объем собранных премий на 20,1%. Кроме того, выплаты превысили премии у страховых компаний «УралСиб» и «ЖАСО», что, как уточняют в ОНФ, связано с ограничением действия лицензий на ОСАГО у обеих компаний. Минимальное отношение выплат к премиям наблюдалось у «Ингосстраха» (36%), а среднее значение составило 60% (без учета «Уралсиба» и ЖАСО).

Среднее значение выплат к премиям по топ-20 страховщикам составило 78,3%. Среднее значение выплат к премиям по всем страховым компаниям, информацию о которых раскрывает ЦБ (по состоянию на III квартал таких компаний было 74), составило 69%.

«Страховщики не раз заявляли о том, что уровень выплат не включает в себя резервы произошедших, но еще не урегулированных убытков, а также штрафы, пени и другие расходы, которые несут страховщики на основании судебных решений. Считается, что при уровне убыточности 80% общий результат по ОСАГО для страховщиков равен нулю, так как оставшиеся 20% уходят на расходы на ведение дел. Тем не менее у 59 из 74 страховщиков выплаты к премиям за девять месяцев 2016 года были ниже 80%, следовательно, можно предположить, что сегмент ОСАГО не является убыточным для большинства страховщиков даже с учетом расходов на ведение дел и отчислениями в страховые резервы (около 3% от объема собранных премий ОСАГО)», — рассуждают в ОНФ.

Убытки страховщиков без повышения тарифов ОСАГО могут составить более 40% с полиса Страховые компании столкнутся с дефицитом тарифов по ОСАГО уже во втором полугодии текущего года: полис может приносить более 40% убытка, свидетельствуют данные ежегодного актуарного мониторинга Российского союза автостраховщиков (РСА), с которым ознакомились «Ведомости».

В обзоре также отмечается, что доля отказов страховщиков в прямом возмещении ущерба (ПВУ) по предъявленным требованиям составила в среднем 4,9%. Минимальная доля отказов в ПВУ наблюдалась у «Ингосстраха» (1,2%), МСК «Страж» (1,2%) и СК «Армеец» (1,7%). Наиболее высокая доля отказов — у ЖАСО (13,9%), ВСК (10,6%) и АСКО (8,8%).

Также эксперты проанализировали раскрытую на сайте Банка России статистику вынесенных и вступивших в силу постановлений по статье 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования»). За девять месяцев 2016 года на сайте ЦБ раскрыта информации о 38 вступивших в силу постановлениях о наложении административных штрафов в отношении должностных лиц и агентов страховых компаний. Общая сумма штрафов составила 1,58 млн рублей.

Согласно представленной на сайте ЦБ информации, чаще всего санкции применялись к должностным лицам и страховым агентам «Росгосстраха» (70% от общего объема штрафов), что отчасти можно объяснить его доминирующей долей на рынке ОСАГО. На втором месте с большим отрывом следует компания «НАСКО-Татарстан» (7% от общего объема штрафов). Остальным компаниям вынесено по одному штрафу с начала 2016 года. В региональном разрезе по «проштрафившимся» страховщикам лидируют Свердловская область, Татарстан и Нижегородская область.

«Цифры рэнкинга говорят о многом. Как мы видим, отношение страховых выплат к премиям показывает, что для большинства компаний ОСАГО было рентабельным в 2016 году даже с учетом необходимости заложить 20% на операционные издержки. Это к вопросу об «острой необходимости» заменить денежные выплаты натуральным ремонтом. Конечно, очень странно выглядят 38 постановлений о наложенных административных штрафах, вступивших в законную силу, на фоне десятков тысяч обращений граждан по ОСАГО. Конечно, существует объективная сложность — подтвердить факт такого нарушения. Однако это лишний раз подтверждает необходимость введения поведенческого превентивного надзора за работой страховых компаний», — комментирует руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.



По его словам, рэнкинги по ОСАГО станут одним из регулярных информационных продуктов проекта «За права заемщиков», который позволит оказывать репутационное давление на страховщиков.