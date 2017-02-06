Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по техническим причинам приостановил прием заявок на изготовление электронных полисов ОМС (пластиковых карточек), рассказал RNS клиент одной из московских страховых компаний и подтвердили в московском городском фонде ОМС, уточнив, что бумажные полисы продолжают выдаваться.

Решение о приостановке оформления полисов — пластиковых карточек подтверждается в письме ФОМС директорам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Прием заявлений на изготовление электронных полисов ОМС временно приостановлен «по техническим причинам Гознака». «Учитывая вышесказанное, необходимо прекратить прием заявлений от граждан на получение электронного полиса обязательного медицинского страхования с 2 февраля 2017 года», — говорится в письме ФОМС директорам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

«О возобновлении изготовления электронных полисов обязательного медицинского страхования будет сообщено дополнительно», — говорится в письме.



В Гознаке отказались от комментариев по телефону, пообещав пояснить ситуацию после получения письменного запроса.