Более трети россиян (36%) в январе 2017 года заявили о сильном влиянии колебания курса рубля на их жизнь. В октябре 2016 года такой же ответ дали 49% респондентов. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).



«28% россиян утверждают, что колебания курса национальной валюты на их жизни не сказываются (с октября показатель вырос на девять пунктов). Признают влияние колебаний рубля на собственную жизнь сильным 36%, слабым — 21% участников опроса. Для экономики страны, как правило, более выгодным люди считают рост курса рубля, чем его снижение. По мнению 32%, в ближайший год отечественная валюта будет расти, в обратном уверены 12%, 22% респондентов изменений не предвидят», — отметили в ФОМ.



В январе сократилось число россиян, которые переживают из-за колебаний курса рубля: о своем волнении рассказали 16% опрошенных (20% в октябре прошлого года). У 26% респондентов переживания по этому поводу отсутствуют (22% — в октябре).

В опросе участвовали 1,5 тыс. совершеннолетних граждан РФ из 104 населенных пунктов. Статпогрешность не превышает 3,6%.