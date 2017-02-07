Большинство пользователей сервисов онлайн-кредитования отдают им предпочтение не из-за полученных отказов в банках, а из-за мобильности и удобства. Об этом говорится в исследовании компании MoneyMan по результатам опроса 30 тыс. клиентов.



При этом 47% опрошенных выбирают онлайн-займы, потому что получение денежных средств в этом случае быстрее и удобнее, чем в банках. Многие «идут за деньгами» в Интернет, так как им требуется небольшая сумма и на короткий срок — эту причину назвали 16,9% респондентов. Если клиенту нужен большой потребительский кредит или он решил купить новый автомобиль, то за такими продуктами следует обращаться в банки.

Еще одна причина, по которой люди отказываются от банковских услуг, — узкий круг возможностей для погашения и получения займа. Около 7,6% клиентов обратились в онлайн-компании, потому что они предлагают множество вариантов оплаты долга и получения денежных средств. Например, средства можно получить в виде наличных и электронных денег, а также на банковский счет или карту.

Согласно исследованию, 5,3% респондентов взяли в долг через Интернет, поскольку их привлекает возможность дистанционного получения и погашения займов. Географическая удаленность отделений банков и традиционных микрофинансовых компаний тоже отталкивает клиентов — 6,8% опрошенных взяли онлайн-заем только потому, что им не пришлось тратить время на посещение офиса, чтобы подать заявку и получить денежные средства.

Почти десятая часть заемщиков, а это 9,1% опрошенных, получили отказ в банке и воспользовались услугами сервисов онлайн-кредитования. Для исправления кредитной истории или ее формировании в онлайн-компании обратились 5,3% клиентов.

«Для получения денежных средств в сервисах онлайн-кредитования не нужно ехать на другой конец города, собирать справки, искать поручителя, оформлять в залог имущество или ждать несколько дней решения по заявке. Онлайн-займы выигрывают перед банковскими предложениями своей доступностью и возможностью получить деньги прямо из дома. А удобства в виде множества вариантов получения и погашения займов вместе с возможностью продлить срок займа за несколько минут дают сервисам онлайн-кредитования дополнительную фору на рынке кредитных продуктов», — прокомментировал генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

