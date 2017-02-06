Выпуск электронных полисов обязательного медицинского страхования (пластиковых карточек) приостановлен, их изготовление возобновится в рамках нового контракта между Гознаком и ФОМС, сообщили RNS в пресс-службе федерального фонда ОМС.

«По техническим причинам временно приостановлен выпуск электронных полисов ОМС (пластиковых карточек)», — сообщили в пресс-службе, отметив, что «в рамках нового контракта между ФОМС и Гознаком на изготовление пластиковых полисов ОМС в скором времени поставки будут возобновлены».

В Гознаке RNS заявили, что технических проблем нет, пообещав подробно ответить на комментарий на запрос о причинах приостановки выпуска электронных медполисов во вторник.

«Технических проблем на Гознаке нет», — сказала RNS руководитель пресс-службы Гознака Наталья Никифорова.

Ранее RNS сообщило, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по техническим причинам приостановил прием заявок на изготовление электронных полисов ОМС (пластиковых карточек). Отмечалось, что прием заявлений на изготовление электронных полисов ОМС временно приостановлен «по техническим причинам Гознака».