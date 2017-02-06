Занимавшая пост предправления Юниаструм Банка Алла Цытович не войдет в состав правления банка «Восточный», к которому присоединилась кредитная организация. Об этом сообщил порталу Банки.ру источник, близкий к «Юниаструму».

Заместители председателя правления Юниаструм Банка Оксана Мисане и Вячеслав Арутюнян останутся в объединенном «Восточном».

«В правление банка «Восточный» могут войти два человека из числа руководителей бывшего Юниаструм Банка. Процесс изменения состава правления занимает три-четыре месяца, он включает ряд корпоративных согласований и согласование с регулятором», — сообщил председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев.

В конце января сообщалось о завершении объединения «Восточного» и Юниаструм Банка. Председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев сохранил свой пост после присоединения банком «Юниаструма».

Уже в 2017 году объединенный банк планирует сократить суммарные расходы на 2 млрд рублей. Также ожидается, что «Восточный» останется прибыльным в 2017 году в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

Основной акционер Юниаструм Банка подтвердил завершение слияния с банком «Восточный»

Процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка полностью завершилась на прошлой неделе, сказал RNS предприниматель Артем Аветисян, владевший до присоединения 80% акций «Юниаструма».

Восточный Экспресс Банк ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения.
Бенефициарами банка на текущий момент являются гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через инвестиционные фонды под управления Baring Vostok 55,71% акций банка, ООО «КБ «Юниаструм Банк» (24,99%), Troyte Investments Limited (8,16%), Марина Ушакова, Григорий Жданов (по 2,83%), председатель правления банка Алексей Кордичев (1,60%), Александр Таранов (1,42%), миноритарии (2,46%).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 198,45 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 21,59 млрд, кредитный портфель — 115,81 млрд, обязательства перед населением — 93,11 млрд.