В правление банка «Восточный» могут войти два человека из числа руководителей бывшего Юниаструм Банка

Занимавшая пост предправления Юниаструм Банка Алла Цытович не войдет в состав правления банка «Восточный», к которому присоединилась кредитная организация. Об этом сообщил порталу Банки.ру источник, близкий к «Юниаструму».

Заместители председателя правления Юниаструм Банка Оксана Мисане и Вячеслав Арутюнян останутся в объединенном «Восточном».

«В правление банка «Восточный» могут войти два человека из числа руководителей бывшего Юниаструм Банка. Процесс изменения состава правления занимает три-четыре месяца, он включает ряд корпоративных согласований и согласование с регулятором», — сообщил председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев.

В конце января сообщалось о завершении объединения «Восточного» и Юниаструм Банка. Председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев сохранил свой пост после присоединения банком «Юниаструма».

Уже в 2017 году объединенный банк планирует сократить суммарные расходы на 2 млрд рублей. Также ожидается, что «Восточный» останется прибыльным в 2017 году в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

Основной акционер Юниаструм Банка подтвердил завершение слияния с банком «Восточный» Процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка полностью завершилась на прошлой неделе, сказал RNS предприниматель Артем Аветисян, владевший до присоединения 80% акций «Юниаструма».