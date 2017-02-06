Занимавшая пост предправления Юниаструм Банка Алла Цытович не войдет в состав правления банка «Восточный», к которому присоединилась кредитная организация. Об этом сообщил порталу Банки.ру источник, близкий к «Юниаструму».
Заместители председателя правления Юниаструм Банка Оксана Мисане и Вячеслав Арутюнян останутся в объединенном «Восточном».
«В правление банка «Восточный» могут войти два человека из числа руководителей бывшего Юниаструм Банка. Процесс изменения состава правления занимает три-четыре месяца, он включает ряд корпоративных согласований и согласование с регулятором», — сообщил председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев.
В конце января сообщалось о завершении объединения «Восточного» и Юниаструм Банка. Председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев сохранил свой пост после присоединения банком «Юниаструма».
Уже в 2017 году объединенный банк планирует сократить суммарные расходы на 2 млрд рублей. Также ожидается, что «Восточный» останется прибыльным в 2017 году в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
Процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка полностью завершилась на прошлой неделе, сказал RNS предприниматель Артем Аветисян, владевший до присоединения 80% акций «Юниаструма».
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 198,45 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 21,59 млрд, кредитный портфель — 115,81 млрд, обязательства перед населением — 93,11 млрд.