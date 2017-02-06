Торги акциями на Московской бирже закрылись в «красной зоне». Так, индекс ММВБ понизился на 0,72% до 2 210,51 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1% до 1 178,52 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,26%, Сбербанка — на 0,55%, ВТБ — на 0,91%, «Газпрома» — на 0,66%, Московской биржи — на 0,43%.



«Рублевый фондовый индекс ММВБ в понедельник, 6 февраля, откатился назад к 2 200 пунктам, а долларовый индекс РТС скользнул к 1 180 пунктам. Данные уровни мы по-прежнему выделяем как значимые границы поддержки. Потери отечественных индикаторов рынка акций в среднем составили 1%. Доллар США на Московской бирже крутится около 59 рублей за доллар, не решаясь сползти сильно ниже данной отметки в преддверии начала валютных интервенций для целей главного финансового ведомства страны», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.