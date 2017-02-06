Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск понизился на 1 копейку по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 58,96 рубля. Курс евро просел на 26 копеек, остановившись на отметке 63,325 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,11 рубля, минимальный — 58,58. Всего за торговый день совершена 29 391 сделка на 2 млрд 988 млн 197 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 63,59 рубля, минимальный — 62,97. Всего за торговый день совершено 3 840 сделок на 196 млн 620 тыс. евро.