Предприниматель Рашид Бозиев, застреливший представителя кредитора во время описи имущества приставами, признан виновным по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что вечером 4 февраля 2016 года Бозиев, проживающий на 3-й Фрунзенской улице в Москве, при проведении описи имущества в его квартире в присутствии сотрудников службы судебных приставов произвел выстрел из огнестрельного оружия в представителя взыскателя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Имя погибшего ранее назвала газета «Известия»: по ее данным, застрелен был юрист Олег Кузнец, представлявший интересы члена совета директоров сети магазинов «Спортмастер» Дмитрия Дойхена. Бозиев был должен Дойхену, с которым его связывал ряд совместных бизнес-проектов, более 160 млн рублей, писало издание.

СМИ узнали подробности дела о расстреле должником представителя кредитора Стали известны имена участников трагического инцидента с расстрелом должником представителя взыскателя во время описи имущества. Как пишет газета «Известия», бизнесмен Рашид Бозиев расстрелял юриста Олега Кузнеца, представлявшего интересы члена совета директоров сети магазинов «Спортмастер» Дмитрия Дойхена.

РАПСИ со ссылкой на базу данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России указывало, что сумма долга обвиняемого составляла 166,8 млн рублей.

В рамках уголовного дела были проведены психолого-психиатрическая, судебно-медицинские, баллистическая, дактилоскопическая и физико-химическая экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами изобличили вину фигуранта в инкриминированных ему преступлениях, отмечается в сообщении СК РФ.



Суд дал Бозиеву 10,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.