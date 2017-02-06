В Ленинградской области бывшие сотрудники почтового отделения признаны виновными в присвоении денежных средств пенсионеров и приговорены к условному сроку, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.



«Работники почтовой связи, имея возможность осуществления операций по выдаче наличных денежных средств с расчетных счетов клиентов, осуществляли операции по списанию имеющихся денежных средств, а также оформляли на пенсионеров потребительские кредиты, которые также присваивали. Для придания видимости законности происходящего, ими изготавливались подложные платежные документы, в том числе ставились поддельные подписи клиентов о получении денежных средств, после чего денежные средства изымались из касс отделений почтовой связи и похищались», — говорится в релизе.

Общий ущерб от действий обвиняемых составил более 28 млн рублей. Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года условно, добавили в ведомстве.