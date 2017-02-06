Красноармейский районный суд Волгограда признал директора ООО «Бэлла» и ООО «Эй Эм Ти Кэпитал Партнерс» Александра Карасько виновным в двух эпизодах незаконного получения кредита с причинением банку крупного ущерба. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что Карасько с целью получения кредитов в период с июля по ноябрь 2012 года, а также в марте 2013-го представил в банк фиктивные документы о благополучном финансовом положении предприятий. При этом в налоговые органы фирмы отчитывались нулевыми показателями выручки.

В результате Карасько получил кредиты на общую сумму порядка 96 млн рублей, которые не возвратил.



Суд дал Карасько 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.