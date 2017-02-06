Центробанк предлагает повысить порог по сумме внешнеторговых контрактов (кредитных договоров), на которые распространяется требование об оформлении паспорта, с 50 тыс. до 75 тыс. долларов. Об этом говорится в проекте указания регулятора.

«Данный проект, разработанный Банком России, предусматривает повышение порогового значения суммы обязательств по внешнеторговым контрактам (кредитным договорам), заключенным резидентами с нерезидентами, на которую распространяется требование об оформлении паспорта сделки, с 50 тысяч долларов США до 75 тысяч долларов США», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Действие данного нормативного акта ЦБ будет распространяться на резидентов, являющихся юрлицами, физлицами — индивидуальными предпринимателями и физлицами, занимающимися частной практикой, осуществляющих валютные операции и уполномоченные банки. Замечания и предложения по этому проекту принимаются до 19 февраля 2017 года.

Напомним, в июне 2016 года Банк России сообщал о намерении, наоборот, снизить порог по сумме таких сделок с 50 тыс. до 25 тыс. долларов.

Действующее пороговое значение по оформлению паспорта сделки было введено в 2011 году. Начиная с 2004 года порог составлял 5 тыс. долларов.