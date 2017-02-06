Бесплатная приватизация жилья будет продлена для всех категорий граждан до 2019 года или бессрочно. Об этом сообщил ТАСС первый зампред профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству единоросс Александр Сидякин по итогам заседания комитета.

«Возможно, завтра будет уточненная редакция наших поправок с Павлом Качкаевым (зампред профильного комитета. — Прим. ред.), которой будет предлагаться продление приватизации бессрочно», — сказал Сидякин. «Но то, что приватизация будет продлена для всех, это точно», — подтвердил он.

Ранее стало известно, что Сидякин и Качкаев подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан к принятому в первом чтении законопроекту, который продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов.

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта 2017 года будут поставлены в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты.