Доля финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви в банке «Пересвет» снизилась с 36,5% до 27,5%, следует из материалов кредитной организации.

Голосующие доли в финучреждении также сократили ООО «Согласие» — с 12,4% до 9,4% и ООО «Содействие» — с 13,2% до 9,9%. При этом АО «Экспоцентр» (24,36%, более чем наполовину подконтрольно Торгово-промышленной палате РФ) увеличило долю голосующих акций «Пересвета» с 24,4% до 42,3%.

Изменения связаны с «размещением путем конвертации дополнительного выпуска акций эмитента в соответствии с решением о дополнительном выпуске акций, зарегистрированном 18 января 2017 года».

СМИ: кредиторы «Пересвета» пока не собрали достаточно голосов для его спасения Возможность проведения санации проблемного банка «Пересвет» пока остается под вопросом. Как рассказал РБК источник, близкий к банку, за процедуру конвертации требований кредиторов к «Пересвету» в субординированные облигации в рамках потенциальной процедуры bail-in на обсуждаемых условиях (на 15 лет по ставке 0,51% годовых) пока высказались кредиторы, сосредоточившие у себя около 71 млрд рублей требований к банку. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к кредиторам «Пересвета».

