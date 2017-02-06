Суверенный кредитный рейтинг России, вероятно, останется «мусорным» «как минимум в течение года или двух», сообщило в понедельник агентство S&P Global. Сейчас России присвоен S&P рейтинг «BB+» со «стабильным» прогнозом. Это на одну ступень ниже инвестиционного уровня.

«Мы полагаем, что рейтинг как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне», — сказал Reuters глава подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер.

«Россия столкнулась с надолго укоренившейся проблемой, которая заключается в отсутствии динамизма и диверсификации экономики. Речь также идет о сокращающемся населении, что делает потенциал для роста еще меньше, и за последнее время поддержку бюджету оказало лишь более существенное восстановление цен на нефть», — говорит он.

Российские активы в последние месяцы демонстрировали ралли на фоне ожиданий того, что президент США Дональд Трамп, который обещал улучшить отношения с лидером РФ Владимиром Путиным, отменит как минимум часть санкций, введенных за аннексию Москвой Крыма и роль в кровопролитном конфликте на востоке Украины.

Однако Кремер сказал, что «пока слишком рано говорить» о том, как будет развиваться ситуация с санкциями, и он не считает, что она существенно влияет на рейтинг.

«Это (снятие санкций США) не столь важно (для России) с экономической точки зрения, как было бы в случае изменения санкционного режима ЕС, поскольку торговля России с ЕС гораздо шире», — добавил он.