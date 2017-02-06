Крыму не хватает крупных банковских игроков, имеющих капитал для кредитования экономики, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

«У нас реально три крупных банка работают на территории Крыма. Есть еще, но условно говоря, мелкой порции, но реальных игроков на банковском рынке у нас три и их недостаточно. У них есть существенные ограничения по капиталу для дальнейшего кредитования экономики, аналогичная ситуация у нас в страховом секторе», — сказал Мельников в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, в I квартале одна из средних страховых российских компаний откроет в республике полноценные филиалы.

В республике на данный момент наибольшую банковскую сеть имеют РНКБ, Генбанк и банк «Россия». Крупные российские банки не заходят на полуостров из-за угрозы санкций.

«Они все подвергнутся санкциям, что нанесет удар в целом по экономике страны, потому что режим санкций для них приведет к ослаблению финансирования за границей, а это значит что в целом экономика страны не получит какие-то ресурсы, которые нам нужны", — подчеркнул министр.