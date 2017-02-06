Американский инвестор Билл Гросс (один из основателей и многолетний руководитель инвесткомпании Pimco — крупнейшего управляющего облигациями в мире) оценил годовой рост активов центральных банков во всем мире в 1 трлн долларов. Об этом он говорит в инвестиционном прогнозе на февраль 2017 года, опубликованном на сайте Janus Global Unconstrained Bond Fund, которым сейчас управляет Гросс.

По его словам, центральные банки никогда не смогут распродать активы, которые они приобрели в последние десять лет после мирового кредитного кризиса 2007—2008 годов. При этом он отметил, что в основном закупаться облигациями будут ЕЦБ и Банк Японии.

Как полагает Гросс, количественное смягчение, то есть скупка облигаций центробанками на рынке, будет продолжаться еще долго. Это может привести в перспективе к «нездоровому равновесию».

Инвестор заявил, что без проведения такой политики доходность американских десятилетних облигаций может подскочить до 3,5%, что немедленно вызовет рецессию в экономике США.