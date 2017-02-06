Чистая прибыль итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo по итогам 2016 года составила 3,111 млрд евро по сравнению с 2,739 млрд евро в 2015 году; по итогам IV квартала — 776 млн евро. Таковы данные консолидированной финансовой отчетности группы.



Операционные доходы в прошлом году оказались на уровне 16,929 млрд евро, сократившись на 1,5% по сравнению с 2015 годом; в IV квартале — 4,172 млрд евро (рост на 0,8% по сравнению с III кварталом).

«Операционные расходы (operating costs) по итогам четвертого квартала 2016 года составили 2,356 млрд евро, увеличившись на 11,3% по сравнению с третьим кварталом 2016 года, а по итогам 2016 года составили 8,674 млрд евро, сократившись на 0,7% по сравнению с 2015 годом. Операционная маржа (operating margin) по итогам четвертого квартала 2016 года составила 1,816 млрд евро, сократившись на 10,2% по сравнению с третьим кварталом 2016 года, а по итогам 2016 года составила 8,255 млрд евро, сократившись на 2,3% по сравнению с 2015 годом», — говорится в релизе.

Валовая прибыль группы Intesa Sanpaolo в 2016 году составила 5,432 млрд евро против 5,015 млрд евро в 2015 году, а по итогам IV квартала — 1,556 млрд евро против 1,067 млрд евро в III квартале 2016 года.

Чистая прибыль Intesa Sanpaolo​ ​в III квартале составила 628 млн евро Чистая прибыль итальянская банковской группы Intesa Sanpaolo в III квартале 2016 года составила 628 млн евро. По итогам девяти месяцев 2016 года этот показатель составил 2 335 млн евро против 2 726 млн евро за аналогичный период прошлого года. Таковы данные консолидированной финансовой отчетности группы.