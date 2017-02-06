Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило национальные рейтинги нескольких десятков российских банков и финансовых компаний и одновременно отозвало их, следует из релиза Fitch.
Кроме того, агентство отозвало рейтинги нефинансовых компаний РФ по национальной шкале.
«Подтверждение национальных рейтингов отражает ограниченные изменения с момента последнего обзора. Национальные рейтинги отозваны, поскольку Fitch отозвало свои российские рейтинги по национальной шкале в ответ на новую нормативную базу для кредитных рейтинговых агентств в России», — отмечается в релизе.
В списке, в частности, значатся «МегаФон», Тинькофф Банк, «Пересвет», Альфа-Банк, Россельхозбанк, ВЭБ, Сбербанк, Совкомбанк, Связь-Банк и другие.
О том, что Fitch отзовет все российские рейтинги по национальной шкале до апреля 2017 года, стало известно в декабре. «Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях», — говорилось в пресс-релизе агентства.
При этом «Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центральным банком России».
Рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги по национальной шкале в России к концу марта следующего года, говорится в сообщении агентства. Данное решение там объясняют введением новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России.