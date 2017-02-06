Объем страховой премии компании «РЕСО-Гарантия» в 2016 году составил 88,348 млрд рублей, что на 13,4% превысило сборы 2015 года, сообщили в пресс-службе страховщика.

Выплаты по страховым случаям за прошлый год превысили показатели 2015 года на 5,9% оказались на уровне 42,538 млрд рублей. «РЕСО-Гарантия» заключила 9 млн 504 тыс. договоров на общую страховую сумму более 352,9 трлн рублей.

«Основным направлением работы компании является автострахование, включая каско, ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности (ДГО). Сборы по этим видам превысили показатели 2015 года на 9,9% и составили 64 млрд 679 млн рублей, а выплаты выросли на 6,1% до 31 млрд 706 млн рублей. В том числе по страхованию автомобилей от хищения и ущерба (каско) заключено 449,3 тысячи договоров. Сборы по каско составили 28 млрд 42 млн рублей, что на 6,1% меньше, чем в предыдущем году. Выплаты снизились на 17,6% и составили 13 млрд 791 млн рублей. Большая часть портфеля по каско — 21 млрд 102 млн рублей сборов и 10 млрд 85 млн рублей выплат — приходится на договоры с физическими лицами», — говорится в релизе.

По ОСАГО «РЕСО-Гарантия» заключила в 2016 году 5 млн 275 тыс. страховых договоров: собрано 35,372 млрд рублей премии, что на 28% больше показателя 2015 года. По страховым случаям выплачено 17,32 млрд рублей (на 39% больше, чем за 2015 год).



