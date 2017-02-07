ЦБ подготовил для банкиров черный список клиентов, которым было отказано в проведении операций на основании 115-ФЗ. Однако передать его участникам рынка не спешит. Промедление связано с тем, что механизм реабилитации ошибочно включенных в список не разработан, а без него риски, особенно для граждан, слишком велики, пишет «Коммерсант».

О разработке такого реестра, который будет доступен банкам с начала текущего года, ЦБ сообщал в мае 2016-го. «Процедуры предоставления информации банкам о клиентах, которым было отказано в проведении операции, находятся в завершающей стадии согласования Банком России и Росфинмониторингом», — подтвердили в пресс-службе ЦБ.

Изначально планировалось, что одновременно с этим списком будет разработан и механизм реабилитации клиентов, попавших туда по ошибке, уточняет собеседник издания в Росфинмониторинге. Именно с отсутствием такого механизма и связано промедление с передачей списков банкам.

«Отсутствие механизма реабилитации попавших в список, скорее всего, и побуждает ЦБ тормозить реестр, так как одно без другого работать не будет», — считает сопредседатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин. В Росфинмониторинге также считают, что предоставлять банкам черный список без возможности исправления ошибок не стоит. Однако сам ЦБ разработать механизм реабилитации не может.

ЦБ и Росфинмониторинг поделятся с банками черными списками подозрительных клиентов Росфинмониторинг и Центробанк предупредят банки о подозрительных клиентах, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. В настоящее время ЦБ и финразведка разрабатывают соответствующие нормативные акты, проекты положений есть в распоряжении «Известий».

«Банк России федеральным законом (115-ФЗ) не наделен полномочиями по разработке механизма реабилитации», — объяснили эту коллизию в пресс-службе ЦБ.

Без механизма реабилитации черный список применять слишком рискованно, уверены эксперты. Четких критериев, по которым банки относят операции к подозрительным, в законе нет, а значит, возможны ошибки. Фактически в данной ситуации единственный выход — прописать в законе механизм исправления ошибок в черном списке. При разработке механизма стоит учесть международный опыт, считают эксперты. «Было бы разумно, если бы при ЦБ была создана специальная комиссия, на которой бы рассматривались возражения клиентов и доводы банка», — указывает управляющий партнер компании «Дмитрий Матвеев и партнеры» Дмитрий Матвеев.

