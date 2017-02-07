На азиатских фондовых торгах во вторник наблюдается в основном отрицательная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:25 мск на 0,1% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 18 958,33. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,04%, до 23 338,71, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 146,92, уменьшившись на 0,32% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,42% — на отметке 3 068,5. Южнокорейский KOSPI просел на 0,18% и равняется 2 073,9 пункта.

«Азиатские инвесторы сегодня в подавленном настроении. Негативный эффект оказывают политические и экономические риски. В Европе вовсю идет предвыборная гонка, и, кажется, текущие политические силы во Франции и Германии могут остаться не у дел. Это рождает определенные риски, инвесторы обратили внимание на защитные активы, такие, например, как иена, золото. Между тем юань возобновил падение после нескольких дней консолидации на фоне ужесточения денежно-кредитной политики», — говорит эксперт компании «БКС» Константин Карпов.