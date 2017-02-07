Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) в конце 2016 года рассматривала иск клиента Росбанка Николая Проценко, который оспаривает неудачную конвертацию рублей в доллары в декабре 2014 года. Банк провел операцию на два дня позже, что обернулось для клиента убытками. В итоге Проценко дошел до Верховного суда, который встал на его сторону, пишут «Ведомости».

По данным издания, Николай Проценко 16 декабря 2014 года снял с рублевого счета (через банкомат Альфа-Банка) сумму, эквивалентную 77,7 тыс. долларов, и столкнулся с тем, что банк списал средства по курсу на 18 декабря.

В такой ситуации в декабре 2014 года из-за резкого скачка ключевой ставки и падения нефтяных цен оказались многие клиенты российских банков. Например, если 16 декабря курс доллара составлял 58,34 рубля, то 18 декабря — уже 67,78 рубля. Однако курс, по которому конвертировал средства Проценко, был гораздо выше — 82,69 рубля, следует из документов.

Списание должно было пройти по тарифам, действовавшим на дату снятия наличных, — по курсу ЦБ плюс 1,5% комиссии, но средства были списаны со счета через два дня, 18 декабря, а за это время (17 декабря 2014 года) банк успел поменять тарифы, говорится в материалах суда. Банк списал с Проценко 6,425 млн рублей, хотя он рассчитывал на другую сумму — 5,345 млн, из-за этого на счете истца образовался овердрафт, который ему пришлось погасить.

Проценко требует с Росбанка более 2 млн рублей, однако Савеловский районный суд Москвы эти требования не удовлетворил, а судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставила решение в апелляции без изменений. Однако коллегия ВС отменила эти постановления, направив дело в апелляцию на повторное рассмотрение.



Верховный суд счел, что корректировка утвержденных тарифов по своей правовой природе является изменением заключенного с клиентом договора банковского счета и по общему правилу влечет правовые последствия только для будущих периодов, следует из определения суда. Поэтому списание банком ранее фактически снятых со счета физлица денег по измененным впоследствии условиям договора банковского счета противоречит нормам о последствиях изменения договора.

«Отказывая в удовлетворении иска, судебные инстанции не учли, что списание ответчиком ранее снятых со счета истца денежных средств по измененным впоследствии условиям договора банковского счета противоречит нормам права о последствиях изменения договора», — говорится в документе. При этом ВС, в отличие от предыдущих инстанций, учел нормы закона «О защите прав потребителей».

Пресс-служба Росбанка ответила, что он учтет позицию ВС при защите своих прав и интересов.

