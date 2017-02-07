Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что оснований для отмены санкций против России пока нет.



«Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась», — сказал Йоханнес Хан в интервью радио «Свобода» после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, будущее санкций против России связано с выполнением Минских договоренностей, чего пока нет.

«Я не вижу никаких оснований для отмены санкций», — подчеркнул Хан.

Предыдущая администрация США и другие страны Запада ввели санкции в отношении России из-за ситуации с Крымом и военными действиями на востоке Украины. Новый президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз говорил, что рассматривает возможность отмены санкций в отношении Москвы.