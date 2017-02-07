Международный валютный фонд считает, что Греции понадобится новое сокращение долга, и готов обсуждать свою роль в дальнейшей помощи этой стране.

«Большинство управляющих фонда сочли, что, несмотря на огромные жертвы Греции и щедрую поддержку европейских партнеров, вполне может понадобиться дальнейшее сокращение (долга), чтобы восстановить стабильность долга. Они подчеркнули необходимость калибровки подобного сокращения на реалистических предположениях о способности Греции демонстрировать постоянный профицит (бюджета) и долгосрочный рост», — говорится в сообщении МВФ.

«Управляющие рассчитывают обсудить рамки операционного взаимодействия для сотрудничества фонда с монетарными институтами», — добавили в МВФ. При этом в фонде не сообщили, каким именно может быть его дальнейшее участие.

Страны еврозоны требуют, чтобы Греция достигла первичного бюджетного профицита (то есть превышения доходов над расходами без учета долговых выплат) в 3,5% ВВП. МВФ считает, что максимальный возможный уровень профицита, которого удастся достигнуть, составляет около 1,5% ВВП.

Большинство управляющих фонда на заседании в понедельник заявили, что Греции больше не требуются дальнейшие сокращения бюджета. Но некоторые управляющие настаивали на профиците в 3,5%, сообщили в МВФ, не уточняя, о каких странах идет речь.

Греция с 2009 года находится в глубоком экономическом кризисе. За эти годы госдолг вырос более чем в три раза, а ВВП уменьшился на 25%. Для обслуживания госдолга Греция вынуждена была подписать с международными кредиторами меморандум о третьей программе помощи, по которому страна обязана проводить структурные реформы в обмен на кредиты.