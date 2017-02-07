Экс-глава Межпромбанка и бывший сенатор Сергей Пугачев, а также его сын Александр могли отмывать деньги через датский Jyske Bank. Об этом сообщила Датская вещательная корпорация (DR), сотрудники которой вместе с привлеченными экспертами, изучая документы из так называемого «Панамского досье», обратили внимание на операции, проводившиеся компанией Александра Пугачева.



Как сообщает DR, Пугачев-младший с 2007-го по 2015-й владел датской фирмой Revis Aps, на счета которой в Jyske Bank российский Межпромбанк в 2007 году перевел сумму, эквивалентную 35 млн датских крон (5 млн долларов по нынешнему курсу, или около 6,5 млн долларов по средневзвешенному курсу за 2007 год). По информации из «Панамского досье», к которой имеют доступ журналисты из DR, на Revis Aps была также записана недвижимость, включая особняк во французской Ницце. В 2011 году датское руководство фирмы заявило о том, что не может рассчитаться по долгам перед Межпромбанком, при этом тогда же Revis Aps за 37 млн датских крон приобрела долю в компании, зарегистрированной в офшоре (на Британских Виргинских островах) на Пугачева-младшего. В 2016 году в Дании началась процедура ликвидации Revis Aps, однако к настоящему моменту она не закончена.

По словам участвовавшего в журналистском расследовании профессора факультета бизнеса и управления Ольборгского университета Ларса Крулля, эти сделки очень похожи на отмывание средств. По его мнению, Jyske Bank, через который проводились финансовые операции, по всей вероятности, не выполнял требований датского законодательства, касающихся проверки клиентов, которые потенциально могут быть участниками финансовых махинаций. В Jyske Bank и аудиторской фирме BDO заявляют, что с их стороны никаких нарушений допущено не было. Пугачев-старший, комментарий от представителя которого получила DR, заявил о том, что не имел никакого отношения к операциям Межпромбанка, совершенным после 2001 года.

В России Сергею Пугачеву инкриминируются присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным Следственного комитета, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву-старшему организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008—2009 годах были похищены 28 млрд, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

В январе прошлого года Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче Сергея Пугачева, однако к тому моменту он покинул страну. По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), экс-банкир скрывается во Франции. В феврале 2016 года Высокий суд Лондона приговорил его к двум годам лишения свободы, признав виновным в 12 случаях невыполнения судебных решений, включая запрет на выезд за пределы Великобритании.

Датские журналисты сообщили представителям АСВ о выявленных ими фактах, которые, как пишет DR, ранее не были известны сотрудникам агентства.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах, принадлежащих ряду действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название «Панамское досье», основаны на утечке информации из компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку при регистрации компаний в офшорах.