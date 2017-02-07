Коллекторские компании столкнулись с массовыми внеплановыми проверками, в рамках которых Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проверяет соответствие сотрудников установленным требованиям. Участникам рынка это грозит в лучшем случае штрафами, в худшем — исключением из реестра, и первые кандидаты, по данным «Коммерсанта», уже есть.

Внеплановые проверки проходят пока при наличии одного из трех оснований: если истек срок предписания агентству об устранении нарушения, в случае жалоб на нарушение коллекторами закона или по запросу прокуратуры.

Наибольшее внимание ФССП связано с жалобами граждан. Как сообщили в службе, на 2 февраля от граждан поступило 335 обращений с жалобами на действия коллекторов. Больше всего претензий поступает на компании, не включенные в реестр, однако нарушают требования закона и коллекторы из реестра. В случае подтверждения нарушений агентство может быть оштрафовано на сумму до 500 тыс. рублей или даже исключено из реестра. По данным издания, санкции в отношении отдельных игроков уже обсуждаются.

Повышенную бдительность ФССП проявляет и в отношении соответствия коллекторов квалификационным требованиям. Так, по словам члена совета директоров «Секвойи кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, приставы активно проверяют коллекторские агентства и их сотрудников на наличие открытых исполнительных производств.

По закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» коллекторские агентства не имеют права работать, если у них есть денежные обязательства, не исполненные более месяца со дня вступления в силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. «Если находят таких сотрудников, то требуют их уволить или грозят исключить агентство из реестра», — уточнила Докучаева.

Коллекторы пожаловались на заминку в подготовке норм о защите должников Национальная ассоциация коллекторов (НАПКА) направила в правительство письмо (есть в распоряжении РБК) с просьбой ускорить назначение регулятора рынка и подготовку нормативных актов, без которых принятый 230-ФЗ о защите прав физлиц при взыскании долгов не сможет заработать с 1 января 2017 года. Письмо направлено на имя первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Но и сами работодатели не имеют возможности заранее проверить наличие у своих сотрудников задолженности по штрафам или алиментам, указывает первый вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов. «А в отдельных регионах управления ФССП подходят к этому вопросу довольно жестко, в устной форме отказывая такой компании во внесении в госреестр», — уточняет он. По его словам, с таким подходом уже столкнулись несколько агентств.

Во время внеплановых проверок есть и другие, на взгляд коллекторов, необоснованные претензии. Например, некоторые приставы требуют, чтобы коллекторы осуществляли взыскание только в регионе, где зарегистрированы, отметила Докучаева. «Между тем большинство агентств, вошедших в госреестр, являются межрегиональными, федеральными по своему масштабу и имеют полное, разрешенное законом право работать во всех регионах», — уточняет Морозов.

Всего, по данным на 2 февраля, в ФССП поступило 85 заявлений о включении в госреестр. В реестр внесена 51 компания, а шести было отказано.