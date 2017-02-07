Президент России Владимир Путин, подписывая летом 2016 года антитеррористические поправки в закон Яровой, поручил правительству поддержать операторов связи с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции», пишут «Ведомости».
Информация об этом поручении появилась на официальном портале правовой информации: на документ ссылалось Минкомсвязи в дискуссии о подзаконных актах к поправкам Яровой. Представитель ведомства не стал обсуждать эти сообщения, а к вечеру понедельника все комментарии министерства со ссылками на закрытое поручение президента были удалены с портала.
До сих пор было известно лишь поручение президента правительству и ФСБ подготовить до 1 ноября 2016 года проекты нормативных актов, которые минимизировали бы риски, связанные с применением закона. Речь о поддержке операторов и борьбе с ростом тарифов не шла. Они были в закрытой части этих поручений, говорят три собеседника в операторах связи.
Антитеррористические поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывают российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 года хранить весь трафик клиентов — письма, файлы, разговоры, историю интернет-запросов — до шести месяцев, а сведения о самих фактах передачи информации — три года. Затраты телекоммуникационных компаний на системы хранения трафика составят 2,2 трлн рублей.
Замминистра экономразвития Николай Подгузов предлагает компенсировать операторам расходы из фонда универсальных услуг связи. Все операторы отчисляют в фонд универсальных услуг связи 1,2% выручки, но на другие цели. Средства из фонда направляются в бюджет, а государство из него должно выделять аналогичную сумму «Ростелекому» на устранение цифрового неравенства.
Свое предложение Подгузов в конце января направил в аппарат правительства к заседанию по вопросу совершенствования системы оказания универсальных услуг связи. Заседание должно состояться на этой неделе.
Создание системы хранения, необходимой операторам для исполнения «закона Яровой», невозможно путем эволюционного развития существующих технических средств по техническим причинам. Такой вывод содержится в презентации Национального центра информатизации (НЦИ, «дочка» «Ростеха»), посвященной хранению данных, которого требуют поправки Яровой. Вместо этого «Ростех» предлагает собственное решение, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.