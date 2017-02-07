Президент России Владимир Путин, подписывая летом 2016 года антитеррористические поправки в закон Яровой, поручил правительству поддержать операторов связи с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции», пишут «Ведомости».

Информация об этом поручении появилась на официальном портале правовой информации: на документ ссылалось Минкомсвязи в дискуссии о подзаконных актах к поправкам Яровой. Представитель ведомства не стал обсуждать эти сообщения, а к вечеру понедельника все комментарии министерства со ссылками на закрытое поручение президента были удалены с портала.

До сих пор было известно лишь поручение президента правительству и ФСБ подготовить до 1 ноября 2016 года проекты нормативных актов, которые минимизировали бы риски, связанные с применением закона. Речь о поддержке операторов и борьбе с ростом тарифов не шла. Они были в закрытой части этих поручений, говорят три собеседника в операторах связи.

Антитеррористические поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывают российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 года хранить весь трафик клиентов — письма, файлы, разговоры, историю интернет-запросов — до шести месяцев, а сведения о самих фактах передачи информации — три года. Затраты телекоммуникационных компаний на системы хранения трафика составят 2,2 трлн рублей.

Замминистра экономразвития Николай Подгузов предлагает компенсировать операторам расходы из фонда универсальных услуг связи. Все операторы отчисляют в фонд универсальных услуг связи 1,2% выручки, но на другие цели. Средства из фонда направляются в бюджет, а государство из него должно выделять аналогичную сумму «Ростелекому» на устранение цифрового неравенства.

Свое предложение Подгузов в конце января направил в аппарат правительства к заседанию по вопросу совершенствования системы оказания универсальных услуг связи. Заседание должно состояться на этой неделе.

