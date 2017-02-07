Анкор Банк ввел ограничение на выдачу вкладов. Об этом Банки.ру сообщили в кол-центре кредитной организации.



«В настоящий момент у банка некоторые проблемы с ликвидностью, поэтому по вкладам мы выдаем не более 10 тысяч рублей», — пояснила оператор кол-центра.

При этом, уточнили в кол-центре, открыть вклад в банке можно, как и осуществить дополнительный взнос.



«Тоже нет, пока не действуют», — ответила оператор Анкор Банка на вопрос о том, можно ли сейчас проводить различные переводы со счетов банка.

«Как только будет восстановлен требуемый уровень ликвидности, банк намерен в полном объеме исполнить требования клиентов. Когда это будет, пока неизвестно», — сказали в кол-центре.

Получить оперативный официальный комментарий от уполномоченного представителя Анкор Банка на момент написания заметки не удалось.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru