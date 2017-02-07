Анкор Банк ввел ограничение на выдачу вкладов. Об этом Банки.ру сообщили в кол-центре кредитной организации.
«В настоящий момент у банка некоторые проблемы с ликвидностью, поэтому по вкладам мы выдаем не более 10 тысяч рублей», — пояснила оператор кол-центра.
При этом, уточнили в кол-центре, открыть вклад в банке можно, как и осуществить дополнительный взнос.
«Тоже нет, пока не действуют», — ответила оператор Анкор Банка на вопрос о том, можно ли сейчас проводить различные переводы со счетов банка.
«Как только будет восстановлен требуемый уровень ликвидности, банк намерен в полном объеме исполнить требования клиентов. Когда это будет, пока неизвестно», — сказали в кол-центре.
Получить оперативный официальный комментарий от уполномоченного представителя Анкор Банка на момент написания заметки не удалось.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
АО «Анкор Банк Сбережений» — небольшой по размеру активов региональный банк (Казань), занимающий достаточно стабильные позиции среди банков домашнего региона. Ключевыми направлениями деятельности являются обслуживание и кредитование юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования являются средства физических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка являются известный российский предприниматель, член политсовета партии «Единая Россия», председатель совета директоров банка Андрей Коркунов (49,79%), член совета директоров Вадим Федоров (23,26%), Евгений Макей (11,95%), сын известного государственного деятеля Павла Астахова Антон Астахов (9,00%), Борис Бычинский (3,50%), известный в Татарстане предприниматель Павел Сигал (1,02%) и миноритарии (1,48%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 8,86 млрд рублей (231-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,90 млрд, кредитный портфель — 3,74 млрд, обязательства перед населением — 5,00 млрд.