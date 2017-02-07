Райффайзенбанк, решивший свернуть автокредитование в 2015 году, сохранил косвенное присутствие на этом рынке и планирует его развивать. Он перенаправляет клиентов в финучреждения, подконтрольные автоконцернам. Банк не берет на себя кредитный риск, вдобавок ведет счета этих заемщиков, пишут «Ведомости».

Райффайзенбанк сотрудничает с банками автопроизводителей, среди которых Фольксваген Банк Рус и БМВ Банк, рассказал изданию человек, близкий к кредитной организации. Кроме того, по его словам, Райффайзенбанк планирует также сотрудничество с Мерседес-Бенц Банком Рус. Это подтвердил другой человек, близкий к банку, — вскоре стороны могут об этом объявить.

В кол-центре одного из дилерских центров «Мерседес-Бенц» сообщили, что была информация о том, что вскоре погашать автокредиты можно будет через Райффайзенбанк, но «пока точно неизвестно».

По словам человека, близкого к Райффайзенбанку, кредитная организация будет предлагать своим клиентам взять автокредит в банках автопроизводителей и получать за это комиссию. Другой человек, близкий к банку, говорит, что Райффайзенбанк сейчас думает над тем, чтобы масштабировать эту модель работы, поскольку у него хорошая клиентская база. Сейчас подсчитывается, насколько эта модель может быть прибыльной.

В кол-центре Райффайзенбанка на вопрос, можно ли взять там автокредит, порекомендовали обратиться в Фольксваген Банк Рус или БМВ Банк, пояснив, что для клиентов этих кредитных организаций, получивших в них автокредиты, Райффайзенбанк ведет счета.

Из данных Центробанка следует, что Фольксваген Банк Рус, Мерседес-Бенц Банк Рус и БМВ Банк не входят в систему страхования вкладов, а значит, не могут привлекать средства физлиц.

«Мы сотрудничаем с кэптивными банками «Фольксваген» и «БМВ» и собираемся расширять список партнеров, в том числе с целью привлечения новых клиентов», — сообщил руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер. Он уточнил, что «средства в кэптивный банк передаются с помощью рублевых платежных поручений или требований в зависимости от банка».