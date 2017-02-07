Торги акциями в РФ стартовали во вторник отрицательным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 0,08% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 208,73 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,1% до 1 177,4.

«На утро вторника, 7 февраля, складывается нейтральный внешний фон. На фондовом рынке тем временем мы ожидаем продолжения консолидации. Рублевый индекс ММВБ едва ли опустится ниже 2 200 пунктов, однако и драйверов роста на рынке в настоящий момент не наблюдается», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.