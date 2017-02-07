Росэнергобанк внес изменения в линейку вкладов. Минимальная сумма депозита «Золотой Стандарт» теперь составляет 100 тыс. рублей или 500 долларов, или евро (ранее — 300 тыс. рублей или 5 тыс. долларов/евро).
Срок депозита — 31, 91, 181, 271, 367, 400, 732 и 1 100 дней. Доходность депозита не изменилась.
Проценты выплачиваются в конце срока.
По вкладам «Гарантия» (на 31, 91, 181, 271, 367, 400, 732 и 1 100 дней) и «Гарантия-Онлайн»(на семь, 14, 21, 31, 91, 181, 271, 367, 400, 732 и 1 100 дней) повышены ставки на 367 и 400 дней, составляя 9,2% годовых (ранее по «Гарантии» — 9%, «Гарантии-Онлайн» — 8,75% и 9%).
Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Все вклады можно пополнять.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 58,80 млрд рублей (90-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,06 млрд, кредитный портфель — 36,81 млрд, обязательства перед населением — 35,78 млрд.