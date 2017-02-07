АО «КБ «Росэнергобанк» — столичный финансовый институт, основными направлениями деятельности которого являются кредитование и обслуживание счетов малых и средних предприятий, а также крупных коммерческих организаций, в том числе из топливно-энергетической сферы. Основной источник фондирования — депозиты физлиц. Кредитная организация активна на рынке ценных бумаг и конверсионных операций.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают член совета директоров Лидия Васильева, Александр Матвеев, Георгий Джаниашвили и Александр Базулев (по 10%), председатель совета директоров Константин Шварц, Артем Ангилов, Дмитрий Полещук и Наталья Синицына (по 8,03%), Борис Штейн (7,72%), Наталья Кузовлева (7,63%), Андрей Диденко (7,57%), Владимир Андреев (4,74%). На акционеров-миноритариев приходится 0,22%.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 58,80 млрд рублей (90-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,06 млрд, кредитный портфель — 36,81 млрд, обязательства перед населением — 35,78 млрд.