Росэнергобанк внес изменения в линейку вкладов. Минимальная сумма депозита «Золотой Стандарт» теперь составляет 100 тыс. рублей или 500 долларов, или евро (ранее — 300 тыс. рублей или 5 тыс. долларов/евро).

Срок депозита — 31, 91, 181, 271, 367, 400, 732 и 1 100 дней. Доходность депозита не изменилась.

Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладам «Гарантия» (на 31, 91, 181, 271, 367, 400, 732 и 1 100 дней) и «Гарантия-Онлайн»(на семь, 14, 21, 31, 91, 181, 271, 367, 400, 732 и 1 100 дней) повышены ставки на 367 и 400 дней, составляя 9,2% годовых (ранее по «Гарантии» — 9%, «Гарантии-Онлайн» — 8,75% и 9%).

Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять.

Росэнергобанк
АО «КБ «Росэнергобанк» — столичный финансовый институт, основными направлениями деятельности которого являются кредитование и обслуживание счетов малых и средних предприятий, а также крупных коммерческих организаций, в том числе из топливно-энергетической сферы. Основной источник фондирования — депозиты физлиц. Кредитная организация активна на рынке ценных бумаг и конверсионных операций.
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают член совета директоров Лидия Васильева, Александр Матвеев, Георгий Джаниашвили и Александр Базулев (по 10%), председатель совета директоров Константин Шварц, Артем Ангилов, Дмитрий Полещук и Наталья Синицына (по 8,03%), Борис Штейн (7,72%), Наталья Кузовлева (7,63%), Андрей Диденко (7,57%), Владимир Андреев (4,74%). На акционеров-миноритариев приходится 0,22%.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 58,80 млрд рублей (90-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,06 млрд, кредитный портфель — 36,81 млрд, обязательства перед населением — 35,78 млрд.